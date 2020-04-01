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Количество случаев коронавируса в мире приближается к миллиону

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 22:42
Количество случаев коронавируса в мире приближается к миллиону
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В мире зафиксировано более 920 тысяч случаев коронавируса

По состоянию на вечер 1 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 900 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса worldometers, который отслеживает распространение коронавируса.

По данным сервиса, сейчас известно уже о 921 020 официально подтвержденных случаях коронавируса в мире. Наибольшее количество случаев наблюдается в Соединенных Штатах Америки (207 535), Италии (110 574), Испании (102 136), Китае (81 554) и Германии (76 544).

Жертвами коронавируса стали уже 46 155 жителей планеты. Наибольшая смертность зафиксирована в Италии (13 155) и Испании (9 053). Вылечили заболевания коронавирусом уже 193 352 человека.

Напомним, по состоянию на вечер 1 апреля в Украине подтвердили 794 случая коронавируса. За сутки заболевание коронавирусом подтвердили 125 украинцам. Излечились от коронавируса уже 13 человек.

Кроме того, в Украине выросло количество умерших вследствие заболевания коронавирусом. Количество летальных случаев от коронавируса возросло до 20.

Также РБК-Украина писало, что разведка США зафиксировала сокрытие истинного количества подтвержденных и летальных случаев коронавируса властями Китая. Американская разведка утверждает, что публичная отчетность Китая относительно заражений и смертей намеренно занижена.

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