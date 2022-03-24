Українські воїни на Сході за день знищили 130 окупантів

Військові Збройних Сил України відбили атаку ворога на Сході. За день військові ліквідували до 130 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Чергова партія російської фашистської нечисті вже горить у пеклі. Не буде вам прощення, і за всі скоєнні злочини прийде покарання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом українські бійці відбили 5 ворожих атак на Сході.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області знищено танковий полк окупантів.

Також ми писали, що на Харківщині російський гелікоптер обстріляв війська РФ.

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