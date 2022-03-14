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Украинские военные во время обороны Мариуполя уничтожили бронетехнику и живую силу врага (видео)

Автор: Роман Мирончук

Продолжается оборона Мариуполя Донецкой области - южного форпоста Украины. Бойцы Национальной гвардии Украины точными ударами нанесли огневое поражения бронетехнике российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Также была уничтожена живая сила врага. Действия наших бойцов не дали оккупантам возможности обстреливать Мариуполь и продвигаться вперед с одного из направлений.

"Все военнослужащие, мужественно обороняющие город, делают все возможное, чтобы враг не смог продвинуться дальше", - говорится в сообщении.

Кроме того, и военнослужащие и правоохранители пытаются постоянно оказывать помощь гражданам, которые страдают от многочисленных обстрелов и авиаударов.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об очередной неудачной попытке оказать гуманитарную помощь Мариуполю.

Мы также писали о том, что в Мариуполе с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 2 тысяч жителей города. При этом менее чем за неделю погибли более 500 человек.

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Донецкая областьВойна России против Украины