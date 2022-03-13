Блокада Мариуполя. За неделю погибли еще более 500 человек
В Мариуполе с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 2 тысяч жителей города. При этом менее чем за неделю погибли более 500 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
"На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны России. Вечная им память", - говорится в сообщении.
В горсовете заявили, что за сутки произошло по меньшей мере 22 бомбардировки города. При этом на Мариуполь было сброшено около 100 авиабомб.
"Оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, месяцам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру. Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть - жизнь мирных мариупольцев", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в горсовете Мариуполя сообщили, что за 12 дней блокады погибли 1582 мирных мариупольцев.
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