Українські військові під час оборони Маріуполя знищили бронетехніку і живу силу ворога (відео)

Також була знищена жива сила ворога. Дії наших бійців не дали окупантам можливості обстрілювати Маріуполь і просуватися вперед з одного з напрямків.

"Всі військовослужбовці, мужньо обороняють місто, роблять все можливе, щоб ворог не зміг просунутися далі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, і військовослужбовці і правоохоронці намагаються постійно надавати допомогу громадянам, які страждають від численних обстрілів і авіаударів.