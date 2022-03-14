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Українські військові під час оборони Маріуполя знищили бронетехніку і живу силу ворога (відео)

Автор: Роман Мирончук

Триває оборона Маріуполя Донецької області - південного форпосту України. Бійці Національної гвардії України точними ударами завдали вогневого ураження бронетехніці російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Також була знищена жива сила ворога. Дії наших бійців не дали окупантам можливості обстрілювати Маріуполь і просуватися вперед з одного з напрямків.

"Всі військовослужбовці, мужньо обороняють місто, роблять все можливе, щоб ворог не зміг просунутися далі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, і військовослужбовці і правоохоронці намагаються постійно надавати допомогу громадянам, які страждають від численних обстрілів і авіаударів.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про чергову невдалу спробу надати гуманітарну допомогу Маріуполю.

Ми також писали про те, що в Маріуполі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 2 тисячі жителів міста. При цьому менш ніж за тиждень загинули понад 500 осіб.

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Війна Росії проти УкраїниДонецька область