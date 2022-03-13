ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Колонна осталась в Бердянске": Верещук проинформировала о новом срыве помощи Мариуполю

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 19:20
"Колонна осталась в Бердянске": Верещук проинформировала о новом срыве помощи Мариуполю Фото: Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об очередной неудачной попытке оказать гуманитарную помощь Мариуполю.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

"Колонна осталась в Бердянске. Завтра снова попытается прорваться в Мариуполь. Сегодня обращаются посольства Греции, Турции с просьбой спасти их граждан, но мы понимаем, что ключ в руках у Путина", – заявила Верещук.

Президент Владимир Зеленский ожидал доставку помощи в Мариуполь 13 марта. Глава государства называл успешность процесса тестом на человечность Москвы.

К слову, генштаб ВСУ предупредил о возможных диверсиях войск РФ на пути гуманитарных колонн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Гуманитарная помощь Ирина Верещук Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы