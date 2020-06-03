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Украинские военные вблизи Богдановки попали под обстрел боевиков

Новости » Происшествия     03.06.2020 - 18:10
Украинские военные вблизи Богдановки попали под обстрел боевиков
Фото: украинский военный (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военнослужащих нет

В среду, 3 июня, вооруженные формирования РФ на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие попали под обстрел вблизи Богдановки.

Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что силы украинской армии совершили ответные выстрелы по позициям оккупантов.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" под вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники вблизи Богдановки. В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 сохраняется режим тишины. С начала суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Ситуация остается контролируемой.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что боевики заминировали местность под видом работ на КПВВ.

Также РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки, 2 июня, оккупационные войска устроили 9 обстрелов, в результате чего один военный получил ранения во время обстрелов.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ДонбассобстрелООС
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