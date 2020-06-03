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Боевики заминировали местность под видом работ на КПВВ, - штаб

Новости » Происшествия     03.06.2020 - 15:44
Боевики заминировали местность под видом работ на КПВВ, - штаб
Фото: боевики продолжают минировать местность (facebook.com/pressjfo.news)

Заминирована местность в районе КПВВ "Золотое"

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают минировать местность. По данным украинской стороны, под видом обустройства КПВВ "Золотое" был заминирован участок в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в конце мая боевики под предлогом обустройства КПВВ с оккупированной стороны в районе Первомайска заминировали местность вблизи трассы в районе участка разведения сил и средств "Золотое".

"Данное нарушение неоднократно фиксировалось представителями СММ ОБСЕ в их ежедневных отчетах", - говорится в сообщении.

Украинская сторона отмечает, что согласно отчетам миссии ОБСЕ, в ночь с 30 на 31 мая наблюдатели зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия по позициям в непосредственной близости к участку разведения №1 "Станица Луганская". Кроме того, подтверждено нарушение режима тишины на других участках разведения.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что КПВВ на Донбассе готовят к открытию после 10 июня.

При этом в комментарии РБК-Украина в силовых ведомствах заявили, что решение об открытии КПВВ в рамках ослабление карантина примет командующий ООС Сергей Наев.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины минированиеЗолотоеКПВВ
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