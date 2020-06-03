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Українські військові поблизу Богданівки потрапили під обстріл бойовиків

Новини » Надзвичайні події     03.06.2020 - 18:10
Українські військові поблизу Богданівки потрапили під обстріл бойовиків
Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військовослужбовців немає

У середу, 3 червня, збройні формування РФ на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Українські військовослужбовці потрапили під обстріл поблизу Богданівки.

Про це повідомляє штаб ООС.

Зазначається, що сили української армії вчинили відповідні постріли по позиціях окупантів.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів потрапили українські захисники поблизу Богданівки. У відповідь на злочинні дії російських окупантів наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що на ділянках розведення №1, №2 і №3 зберігається режим тиші. З початку доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілу немає. Ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомили, що бойовики замінували місцевість у вигляді робіт на КПВВ.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу, 2 червня, окупаційні війська влаштували 9 обстрілів, в результаті чого один військовий отримав поранення під час обстрілу.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ДонбасобстрелООС
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