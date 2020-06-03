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На Донбассе ранен украинский военный, у боевиков потери более серьезные

Новости » Происшествия     03.06.2020 - 07:28
На Донбассе ранен украинский военный, у боевиков потери более серьезные

Разведка сообщила, что ликвидированы двое боевиков

Ситуация на Донбассе за прошедшие сутки, 2 июня, была неспокойной, оккупационные войска устроили 9 обстрелов, заставив украинские войска открывать огонь в ответ. Один военный получил ранения во время обстрелов.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации за сутки нарушили режим прекращения огня 9 раз. Открывая огонь в ответ, Объединенные силы ликвидировали двух боевиков - данные подтвердила разведка.

В очередной раз противник обстреливал украинские позиции запрещенными в Минске артиллерийскими системами калибра 152 мм и минометами калибра 82 мм. Также были использованы гранатометы, пулеметы и снайперское оружие.

Впервые за много времени боевики применили неуправляемые ракетные снаряды неподалеку Павлополя.

Обстрелы велись вблизи Старогнатовки, Павлополя, Богдановки, Марьинки, Водяного, Майорска, Новозвановки и Хутора Вольного

"От начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в штабе в среду, 3 июня, в 7:00.

Напомним, вечером 2 июня оккупационные войска на Донбассе разместились в жилых районах и обстреливали украинские войска, чтобы спровоцировать их на обстрелы и в сторону мирных районов.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ДонбассобстрелООС
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