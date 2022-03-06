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Украинские военные сбили вражеский штурмовик в Харькове. Пилот успел катапультироваться

Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники уничтожили очередной штурмовик Су-25 Российской Федерации. Пилот самолета успел катапультироваться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Военные начали активные поиски пилота штурмовика.

Агрессор направил на Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Сегодня над городом одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей Российской Федерации, которые периодически атакуют гражданское население.

"Но наши силы ПВО Харькова мощно вступают в бой, даже если силы противника преобладают", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина обновляла информацию по ситуации в Харькове 6 марта.

Война России против Украины продолжается одиннадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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