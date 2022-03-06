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Українські військові збили ворожий штурмовик у Харкові. Пілот встиг катапультуватися

Автор: Сергій Пишкін

Українські захисники знищили черговий штурмовик Су-25 Російської Федерації. Пілот літака встиг катапультуватися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Військові розпочали активні пошуки пілота штурмовика.

Агресор спрямував на Харків значну частину власного повітряного флоту. Сьогодні над містом одночасно перебувають 5-7 штурмовиків й винищувачів Російської Федерації, які періодично атакують цивільне населення.

"Але наші сили ППО Харкова потужно вступають у бій, навіть якщо сили противника - переважають", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювала інформацію щодо ситуації у Харкові 6 березня.

Війна Росії проти України триває одинадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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