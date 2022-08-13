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Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10" на Донецком направлении

Иллюстративное фото: украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10" на Донецком направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Воздушные силы ВСУ "приземлили" очередной российский БПЛА "Орлан-10" на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы в Telegram.

"Сегодня, 13 августа, около 16:00 на Донецком направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВС Украины был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня украинские военные над Одесской областью сбили еще один российский беспилотник "Орлан-10", который пытался вести разведку.

Также отметим, что за прошлые сутки ВСУ уничтожили четыре беспилотника типа "Орлан-10" и один штурмовик Су-25.

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Донецкая область