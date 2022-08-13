Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10" на Донецком направлении

Воздушные силы ВСУ "приземлили" очередной российский БПЛА "Орлан-10" на Донецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы в Telegram.
"Сегодня, 13 августа, около 16:00 на Донецком направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВС Украины был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня украинские военные над Одесской областью сбили еще один российский беспилотник "Орлан-10", который пытался вести разведку.
Также отметим, что за прошлые сутки ВСУ уничтожили четыре беспилотника типа "Орлан-10" и один штурмовик Су-25.