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Войска ПВО Украины уничтожили вражеский штурмовик и четыре БПЛА

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Донецк, Суббота 13 августа 2022 12:25
Войска ПВО Украины уничтожили вражеский штурмовик и четыре БПЛА Фото: ВСУ уничтожили вражеский Су-25 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки украинские войска уничтожили четыре беспилотника типа "Орлан-10" и один штурмовик Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook-страницу Объединенных сил.

Отмечается, что войска ПВО отработали на восточном направлении.

"За прошедшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС Украины на востоке Украины уничтожили 4 БПЛА типа Орлан-10, один ночью и штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов. В целом РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже около 43 400 своих военных убитыми.

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