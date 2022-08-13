Войска ПВО Украины уничтожили вражеский штурмовик и четыре БПЛА
Фото: ВСУ уничтожили вражеский Су-25 (Getty Images)
За минувшие сутки украинские войска уничтожили четыре беспилотника типа "Орлан-10" и один штурмовик Су-25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook-страницу Объединенных сил.
Отмечается, что войска ПВО отработали на восточном направлении.
"За прошедшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС Украины на востоке Украины уничтожили 4 БПЛА типа Орлан-10, один ночью и штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов. В целом РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже около 43 400 своих военных убитыми.
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