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Пытался вести разведку. ВСУ уничтожили беспилотник над Одесской областью

Новина українською →
Одесса, Суббота 13 августа 2022 15:02
Пытался вести разведку. ВСУ уничтожили беспилотник над Одесской областью Фото: российский беспилотник "Орлан-10" (24tv)
Автор: Руслан Гаращенко

В субботу днем над Одесской областью Вооруженные силы Украины сбили вражеский беспилотник, который пытался вести разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Воздушного командования "Юг".

"13 августа, около 13.00, в небе над Одесщиной воинами зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожен очередной российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который пытался вести воздушную разведку", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские войска уничтожили четыре беспилотника типа "Орлан-10" и один штурмовик Су-25.

Отметим, что ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов. В целом РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже около 43 400 своих военных убитыми.

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