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Українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10" на Донецькому напрямку

Ілюстративне фото: українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10" на Донецькому напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Повітряні сили ЗСУ "приземлили" черговий російський БПЛА "Орлан-10" на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили у Telegram.

"Сьогодні, 13 серпня, близько 16:00 години на Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ЗС України знищено ще один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні українські військові над Одеською областю збили ще один російський безпілотник "Орлан-10", який намагався вести розвідку.

Також зазначимо, що за минулу добу ЗСУ знищили чотири безпілотники типу "Орлан-10" і один штурмовик Су-25.

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Донецька область