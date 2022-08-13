Українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10" на Донецькому напрямку

Повітряні сили ЗСУ "приземлили" черговий російський БПЛА "Орлан-10" на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили у Telegram.
"Сьогодні, 13 серпня, близько 16:00 години на Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ЗС України знищено ще один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні українські військові над Одеською областю збили ще один російський безпілотник "Орлан-10", який намагався вести розвідку.
Також зазначимо, що за минулу добу ЗСУ знищили чотири безпілотники типу "Орлан-10" і один штурмовик Су-25.