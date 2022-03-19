ПВО Украины за день сбила 2 вражеских самолета, 3 вертолета и несколько БпЛА с ракетами

Украинская противовоздушная оборона продолжает уничтожать вражескую авиацию, и за сутки 18 марта сбила как минимум 12 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ .

"18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 10 воздушных целей, еще две цели - на счету противовоздушной обороны Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

В целом же за сутки наша ПВО уничтожила не менее 12 вражеских воздушных целей, а именно:

2 самолета;

3 вертолета;

3 БпЛА;

4 крылатые ракеты.

В Воздушных Силах ВСУ рассказали о сбитой авиации противника за 18 марта (фото: facebook.com/kpszsu)