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Українські військові розгромили ворожу колону техніки і вертоліт КА-52

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Субота 19 березня 2022 19:26
Українські військові розгромили ворожу колону техніки і вертоліт КА-52 Фото: українські військові розгромили ворожу колону техніки і вертоліт Ка-52 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти продовжують зазнавати значних втрат. Українські військовослужбовці розбили колону російської ворожої техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Командування південного угрупування військ.

"Так, завдяки вмілим діям та майстерності військовослужбовців однієї з бригад було завдано прицільні удари по колоні ворожої броньованої техніки та автомобілях, що забезпечують російські окупаційні війська",- пише пресслужба.

Українські військові під час операції звільнили один з населених пунктів в районі Гуляй Поле.

Також зенітний підрозділ ЗСУ знищив бойовий вертоліт КА-52 й наніс пошкодження одному такому ж літальному апарату.

Протягом доби окупанти зазнали відповідних втрат:

  • 60 осіб особового складу;
  • вертоліт КА-52;
  • танк;
  • бронетранспортер;

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українська протиповітряна оборона за минулу добу знищила щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів.

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