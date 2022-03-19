Українські військові розгромили ворожу колону техніки і вертоліт КА-52

"Так, завдяки вмілим діям та майстерності військовослужбовців однієї з бригад було завдано прицільні удари по колоні ворожої броньованої техніки та автомобілях, що забезпечують російські окупаційні війська",- пише пресслужба.

Українські військові під час операції звільнили один з населених пунктів в районі Гуляй Поле.

Також зенітний підрозділ ЗСУ знищив бойовий вертоліт КА-52 й наніс пошкодження одному такому ж літальному апарату.

Протягом доби окупанти зазнали відповідних втрат: