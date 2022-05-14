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Украинские военные пошли в контрнаступление на Изюмском направлении, - ОВА

Фото: украинские военные ушли в контрнаступление на Изюмском направлении (facebook.com/93OMBr)
Автор: Мария Кучерявец

Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Оно является самой горячей точкой в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

"Самой горячей точкой остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные силы перешли в контрнаступление. Враг отступает по некоторым направлениям. И это результат характера украинских воинов", - рассказал он.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), украинские защитники не позволили российским военным окружить Харьков, и теперь оккупанты, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг города.

По данным британской разведки, Россия вывела подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. Однако такой шаг является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ благодаря контрнаступлению находятся в 10 км от российской границы.

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