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РФ признает неспособность захватить ключевые города, выводя войска из-под Харькова, - Британия

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Лондон, Четверг 12 мая 2022 08:55
РФ признает неспособность захватить ключевые города, выводя войска из-под Харькова, - Британия Фото: РФ признает неспособность захватить ключевые города, выводя войска из-под Харькова (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Россия вывела подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. Однако такой шаг является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного сопротивления со стороны населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Украины продолжают контратаковать к северу от Харькова, отвоевывая несколько городов и сел по направлению к российской границе.

"Приоритет, отдаваемый Россией операциям на Донбассе, оставил подразделения, развернутые в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии подчеркнули, что несмотря на успех российских войск окружить Харьков в начальной стадии войны, Москва все же вывела часть войск для реорганизации и пополнения сил.

"После восстановления эти силы, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, образуя блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил России и основных путей снабжения для операций в районе Изюма", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Институте изучения войны заявили, что ВСУ благодаря контрнаступлению находятся в 10 км от российской границы.

Ранее стало известно, что в Изюмском районе продолжает увеличиваться количество живой силы РФ и ее вражеской техники. Оккупанты роют окопы, устанавливают блиндажи, прячась в лесах.

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