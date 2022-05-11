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Контрнаступление под Харьковом продвинулось. ВСУ находятся в 10 км от границы с Россией, - ISW

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Харьков, Среда 11 мая 2022 11:40
Контрнаступление под Харьковом продвинулось. ВСУ находятся в 10 км от границы с Россией, - ISW Фото: ВСУ находятся в 10 км от границы с Россией (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Контрнаступление к северу от Харькова продолжает успешно оттеснять российские войска к границе. Вооруженные силы Украины уже приблизились к украинско-российской границе в пределах 10 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

В ведомстве заявили, что украинские военные освободили несколько городов к северу от Харькова и продолжили свое контрнаступление.

В отчете ISW говорится, что российские силы из района Изюма передислоцируются на север, чтобы попытаться ослабить давление контрнаступления и воспрепятствовать дальнейшему продвижению на север к границе с РФ.

"Украинское контрнаступление, скорее всего, продолжит отвлекать российские войска и ресурсы от развертывания на другие направлениях наступления, где боевые действия также были остановлены успешной украинской обороной. Контрнаступление помешает российской артиллерии обстрелять северо-восточные окраины Харькова, потенциально позволит украинским силам угрожать российским тылам своими обстрелами и дальнейшими атаками", - говорится в отчете.

Аналитики допускают, что если украинские военные успешно продолжат контрнаступление и российские войска потерпят поражение на Харьковском направлении, то это парализует наступательные операции оккупантов в районе Изюма.

Напомним, ранее стало известно, что в Изюмском районе продолжает увеличиваться количество живой силы РФ и ее вражеской техники. Оккупанты роют окопы, устанавливают блиндажи, прячась в лесах.

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