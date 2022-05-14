Российские военные решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова, - ІSW
Украинские защитники не позволили российским военным оцепить Харьков, и теперь оккупанты, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Российские захватчики попытаются удержать линию к западу от Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма, но неясно, смогут ли они добиться успеха.
Основными усилиями оккупантов остаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск Луганской области с севера и с юга. Российские войска, наступавшие из Попасной на север, за последние сутки не добились существенного прогресса.
Оккупанты, идущие с севера на юг, не смогли форсировать реку Северский Донец и понесли сокрушительные потери. У врага может не хватить дополнительной свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в достаточно широком масштабе.
Напомним, в Институте изучения войны заявили, что Россия пытается закрепить позиции в Херсонской области, чтобы продвинуться к Николаевской.
Ранее эксперты сообщали, что Россия стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать ВСУ выйти на границу.
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