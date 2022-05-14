Українські військові пішли у контрнаступ на Ізюмському напрямку, - ОВА

"Найгарячішою точкою лишається Ізюмський напрямок. Там наші збройні сили перейшли у контрнаступ. Ворог відступає по деяких напрямкам. І це є результат характеру українських воїнів", - розповів він.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники не дозволили російським військовим оточити Харків, і тепер окупанти, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо міста.

За даними британської розвідки, Росія вивела підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат. Однак такий крок є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ завдяки контрнаступу знаходяться в 10 км від російського кордону.

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