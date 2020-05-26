Украинские военные попали под обстрел боевиков возле Водяного

В течение дня вооруженные формирования РФ на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли украинских военных вблизи Водяного в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-штабе операции Объединенных сил.

Боевики атаковали позиции оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел велся из автоматических станковых гранатометов.

"В ответ, из имеющихся огневых средств, наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Подразделения Объединенных сил и в дальнейшем готовы немедленно отреагировать на любые возможные угрозы со стороны захватчиков", - заявили в ООС.

На участках разведение сил №1, №2 и №3 соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками", - добавили в пресс-штабе.

Отметим, вооруженную активность боевики проявили во второй половине дня.

В разы больше обстрелов со стороны российских наемников было зафиксировано вчера.

Также РБК-Украина сообщало, что в мае жертвами обстрелов стали 9 мирных жителей Донбасса.