Украинские военные получили два модернизированных МиГ-29

По словам Порошенко, два боевые самолеты усилят обороноспособность украинской армии

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что одна из военных частей усилена двумя модернизированными истребителями МиГ-29МУ1. Об этом Порошенко написал в своем Twitter.

Как сообщил глава государства, два боевых самолета, которые усилят обороноспособность украинской армии, - уже в одной из воинских частей.

Українські військові отримали модернізовані винищувачі МіГ-29МУ1. Два бойові літаки, які посилять обороноздатність української армії, - вже в одній з військових частин. @ukroboronprom #НоваАрмія pic.twitter.com/99KUQ24ApF — Петро Порошенко (@poroshenko) August 1, 2018

Фото: модернизированный истребитель

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время реактивные пехотные огнеметы РПО-16 будут поставленные украинской армии.

Также в "Укроборонпроме" сообщали об удачных приемо-сдаточных испытаниях реактивного пехотного вогнемету РПВ-16.

Сообщалось, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобаричной смесью.

Кроме того, в СНБО сообщали, что на Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины состоялись комплексные испытания боеприпасов и нового оружия украинского производства.

В свою очередь глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что конфискованные средства президента-беглеца Виктора Януковича работают на украинскую армию.

В частности, как отмечалось, госпредприятие Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" успешно провело приемо-сдаточные испытания очередной партии современных противотанковых управляемых ракет, изготовленных на заказ ВСУ.