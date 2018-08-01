Українські військові отримали два модернізованих МіГ-29

За словами Порошенка, два бойові літаки посилять обороноздатність української армії

Президент України Петро Порошенко повідомив, що одну з військових частин посилено двома модернізованими винищувачами МіГ-29МУ1. Про це Порошенко написав у своєму Twitter.

Як повідомив глава держави, два бойові літаки, які посилять обороноздатність української армії, - вже в одній з військових частин.

Українські військові отримали модернізовані винищувачі МіГ-29МУ1. Два бойові літаки, які посилять обороноздатність української армії, - вже в одній з військових частин. @ukroboronprom #НоваАрмія pic.twitter.com/99KUQ24ApF — Петро Порошенко (@poroshenko) August 1, 2018

Фото: модернзований винищувач

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом реактивні піхотні вогнемети РПВ-16 будуть поставлені українській армії.

Також раніше в "Укроборонпромі" повідомляли про вдалі приймально-здавальні випробування реактивного піхотного вогнемету РПВ-16.

Повідомлялося, що вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю.

Окрім того, в РНБО повідомляли, що на Гончарівському полігоні Збройних Сил України відбулися комплексні випробування боєприпасів та нової зброї українського виробництва.

В свою чергу голова Генпрокуратури України Юрій Луценко заявив, що конфісковані кошти президента-втікача Віктора Януковича працюють на українську армію.

Зокрема, як зазначалося, держпідприємство "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" успішно провело приймально-здавальні випробування чергової партії сучасних протитанкових керованих ракет, виготовлених на замовлення ЗСУ.