Українські військові отримали два модернізованих МіГ-29
За словами Порошенка, два бойові літаки посилять обороноздатність української армії
Президент України Петро Порошенко повідомив, що одну з військових частин посилено двома модернізованими винищувачами МіГ-29МУ1. Про це Порошенко написав у своєму Twitter.
Як повідомив глава держави, два бойові літаки, які посилять обороноздатність української армії, - вже в одній з військових частин.
Українські військові отримали модернізовані винищувачі МіГ-29МУ1. Два бойові літаки, які посилять обороноздатність української армії, - вже в одній з військових частин. @ukroboronprom #НоваАрмія pic.twitter.com/99KUQ24ApF— Петро Порошенко (@poroshenko) August 1, 2018
Фото: модернзований винищувач
Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом реактивні піхотні вогнемети РПВ-16 будуть поставлені українській армії.
Також раніше в "Укроборонпромі" повідомляли про вдалі приймально-здавальні випробування реактивного піхотного вогнемету РПВ-16.
Повідомлялося, що вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю.
Окрім того, в РНБО повідомляли, що на Гончарівському полігоні Збройних Сил України відбулися комплексні випробування боєприпасів та нової зброї українського виробництва.
В свою чергу голова Генпрокуратури України Юрій Луценко заявив, що конфісковані кошти президента-втікача Віктора Януковича працюють на українську армію.
Зокрема, як зазначалося, держпідприємство "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" успішно провело приймально-здавальні випробування чергової партії сучасних протитанкових керованих ракет, виготовлених на замовлення ЗСУ.