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Украинские военные освободили 13 населенных пунктов на юге

Фото: украинские военные освободили 13 населенных пунктов на юге (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские войска подвинули линию фронта на юге от 4 до 12 км. Защитники уже освободили 13 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Юг".

Сообщается, что общая площадь освобожденных территорий составляет более 500 кв. км.

"Освобождены 13 населенных пунктов, среди которых Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка (Херсонской области - ред.)" - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение 2 недель ВСУ ликвидировали более 1800 оккупантов, поразили более 150 пунктов управления, командных и опорных пунктов, уничтожили 122 танка и свыше 500 единиц авто-бронетехники, 134 артиллерийские системы, около 20 РСЗО, 2 самолета, 2 вертолета, 13 БпЛА, 70 складов боеприпасов на южном направлении.

Также военные нанесли 140 огневых поражений по мостам и переправам.

Напомним, украинские военные освободили уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области.

Кроме того, оккупанты пытаются вести переговоры с украинскими военным о сдаче оружия на южном направлении.

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Херсонская область