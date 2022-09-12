Украинские военные освободили 13 населенных пунктов на юге

Сообщается, что общая площадь освобожденных территорий составляет более 500 кв. км.

"Освобождены 13 населенных пунктов, среди которых Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка (Херсонской области - ред.)" - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение 2 недель ВСУ ликвидировали более 1800 оккупантов, поразили более 150 пунктов управления, командных и опорных пунктов, уничтожили 122 танка и свыше 500 единиц авто-бронетехники, 134 артиллерийские системы, около 20 РСЗО, 2 самолета, 2 вертолета, 13 БпЛА, 70 складов боеприпасов на южном направлении.

Также военные нанесли 140 огневых поражений по мостам и переправам.