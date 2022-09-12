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Українські військові звільнили 13 населених пунктів на півдні

Фото: українські військові звільнили 13 населених пунктів на півдні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські війська посунули лінію фронту на півдні від 4 до 12 км. Захисники вже звільнили 13 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Повідомляється, що загальна площа вивільнених територій складає понад 500 кв. км.

"Звільнено 13 населених пунктів, серед яких Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка (Херсонської області - ред.)" - сказано в повідомленні.

Зазначається, що протягом 2 тижнів ЗСУ ліквідували понад 1800 окупантів, уразили понад 150 пунктів управління, командних та опорних пунктів, знищили 122 танки та понад 500 одиниць авто-бронетехніки, 134 артилерійські системи, близько 20 РСЗВ, 2 літаки, 2 гелікоптери, 13 БпЛА, 70 складів боєприпасів на південному напрямку.

Також військові нанесли 140 вогневих уражень по мостах та переправах.

Нагадаємо, українські військові звільнили вже близько 40 населених пунктів у Харківській області.

Окрім того, окупанти намагаються вести переговори з українськими військовим про здачу зброї на південному напрямку.

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Херсонская область