Оккупанты на юге пытаются вести переговоры о сдаче оружия, - Гуменюк
Российские оккупационные войска на южном направлении пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины о сдаче оружия.
Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.
"Пытаются вести переговоры об условиях того, как они сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права", - заявила она.
По ее словам, российские офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен оккупантам. Так, войска РФ могут вернуться назад к своим или сложить оружие и "выйти из боевой игры", поскольку они до сих пор воспринимают это как "спецоперацию".
"Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда", - подчеркнула Гуменюк.
Напомним, британская разведка отмечает, что российские силы вторжения вынуждены перейти исключительно к обороне. Успех ВСУ на фронте еще больше подорвет доверие российских солдат к высшему военному руководству России.
Кроме того, за минувшие сутки на южных рубежах ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения, станцию РЭБ, живую силу и технику оккупантов.
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