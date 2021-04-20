Украинские военные обустраивают новые позиции и строят фортификационные сооружения на юге страны

Инженерное подразделение группировки войск, который несет боевую службу на южном направлении Украины, осуществляет оборудование новых боевых позиций. Также там строят фортификационные сооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.
В частности, с начала года, силами военных инженеров оборудованы окопы и укрытия для боевой техники, создана система траншей между блиндажами, а также продолжается строительство огневых сооружений для усиления позиций.
Вместе с тем, инженерно-саперными подразделениями сводного отряда оперативного обеспечения проводится установка минно-взрывных и не взрывных заграждений, наращиваются меры маскировки и ведутся работы по фортификационного оборудования позиций.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины, не только в пограничных.
Напомним, глава МИД Украины заявлял, что одним из первых знаков деэскалации на Донбассе будет повторное зобов'язання Российской Федерации соблюдать перемирие.