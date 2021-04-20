ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины

Новина українською → Украина, Вторник 20 апреля 2021 13:06
СБУ переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины Фото: СБУ перешла в режим повышенной готовности ssu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна, Андрей Василюк

Служба безопасности Украины переведена в режим повышенной готовности во всех областях Украины, не только в приграничных. В большинстве областей СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Сотрудники СБУ во всех областях, а не только в приграничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы", - рассказал спикер спецслужбы.

Он добавил, что в большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре будет проводить масштабные антитеррористические учения.

Накануне, 19 апреля, СБУ заявила, что проведет масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. В связи с этим в некоторых районах могут вводиться ограничения.

В учениях будут принимать участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Во время тренировок особое внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Служба безопасности Украины
NEWS
В Украине 8940 новых случаев коронавируса
В Украине 8940 новых случаев коронавируса
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"