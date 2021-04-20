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Українські військові облаштовують нові позиції та будують фортифікаційні споруди на півдні країни

Автор: РБК-Україна

Інженерний підрозділ угруповання військ, який несе бойову службу на південному напрямку України, здійснює обладнання нових бойових позицій. Також там будують фортифікаційні споруди.

Про це повідомили у прес-центрі Генштабу ЗСУ.

Зокрема, з початку року, силами військових інженерів обладнані окопи й укриття для бойової техніки, створено систему траншей між бліндажами, а також продовжується будівництво вогневих споруд для посилення позицій.

Разом із тим, інженерно-саперними підрозділами зведеного загону оперативного забезпечення проводиться встановлення мінно-вибухових та не вибухових загороджень, нарощуються заходи маскування й ведуться роботи з фортифікаційного обладнання позицій.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України переведена у режим підвищеної готовності в усіх областях України, не тільки в прикордонних.

Нагадаємо, глава МЗС України заявляв, що одним з перших знаків деескалації на Донбасі буде повторне зобов'язання Російської Федерації дотримуватися перемир'я.

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Новини України Збройні сили УкраїниДонбас
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