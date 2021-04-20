Українські військові облаштовують нові позиції та будують фортифікаційні споруди на півдні країни

Інженерний підрозділ угруповання військ, який несе бойову службу на південному напрямку України, здійснює обладнання нових бойових позицій. Також там будують фортифікаційні споруди.
Зокрема, з початку року, силами військових інженерів обладнані окопи й укриття для бойової техніки, створено систему траншей між бліндажами, а також продовжується будівництво вогневих споруд для посилення позицій.
Разом із тим, інженерно-саперними підрозділами зведеного загону оперативного забезпечення проводиться встановлення мінно-вибухових та не вибухових загороджень, нарощуються заходи маскування й ведуться роботи з фортифікаційного обладнання позицій.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України переведена у режим підвищеної готовності в усіх областях України, не тільки в прикордонних.
Нагадаємо, глава МЗС України заявляв, що одним з перших знаків деескалації на Донбасі буде повторне зобов'язання Російської Федерації дотримуватися перемир'я.