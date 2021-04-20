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Согласие России на перемирие будет сигналом к деэскалации на Донбассе, - Кулеба

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 16:35
Согласие России на перемирие будет сигналом к деэскалации на Донбассе, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Одним из первых знаков деэскалации на Донбассе будет повторное обязательство Российской Федерации соблюдать перемирие. Совместное заявление Трехсторонней контактной группы о приверженности к перемирию будет знаком, что Россия готова к разговору.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Одним из первых знаков деэскалации будет повторное обязательство российской стороны соблюдать перемирие. Совместное заявление ТКГ о приверженности к перемирию будет знаком того, что Россия как минимум готова разговаривать, а не только наращивать свою военную силу возле границ. Это не будет полной деэскалацией, но хотя бы лучом надежды", - заявил он.

Напомним, группа парламентариев ПАСЕ распространила среди делегатов сессии заявление о провокациях РФ и эскалации военных действий против Украины. В нем отмечается срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Кроме того, ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС заявил, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных.

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