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Украинские военные ликвидировали мину в Днестровском лимане, которую принесло с моря

Фото: украинские военные ликвидировали мину (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Вечером 3 июля в Днестровском лимане, расположенном в Белгород-Днестровском районе Одесской области, специалисты военно-морских сил Украины взорвали морскую мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Сообщается, что противокорабельную мину в лиман занесло течением из Черного моря на прибрежный участок залива с усложненным доступом. Ликвидация боеприпаса была выполнена во время воздушной тревоги.

Напомним, что в Одесском заливе обнаружили всплывшую морскую мину. Контролируемым подрывом ее обезвредили. Напомним, пляжи Одессы и региона заминированы. Посещать их категорически запрещено.

Причем в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области развеяли фейк, что пляжи в регионе якобы разминировали.

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