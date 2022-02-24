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Украинские военные под Краматорском сбили шестой российский самолет

Автор: Артем Горовенко

В ходе нападения России украинская сторона сбила шестой российский самолет. Цель поразили под Краматорском Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.

"В районе Краматорска уничтожен 6-й самолет РФ. Следите за обновлениями", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские военные сбили пять российских самолетов в Луганской области. Кроме того, были уничтожены два танка.

Также сообщалось, что российские танковые колонны пытаются прорваться в Луганскую область, украинская сторона навязала им бои.

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