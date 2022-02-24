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Российские танковые колонны пытаются прорваться в Луганскую область, идут бои

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Луганская область, Четверг 24 февраля 2022 10:16
Российские танковые колонны пытаются прорваться в Луганскую область, идут бои Фото: российские танки зашли в Луганскую область (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

В ходе нападения России на Украину танковые колонны пытаются прорваться в Луганскую область. На границе идут ожесточенные бои, противник выставил впереди автомобили с якобы символикой ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

"В Луганской области на рубежи Красная Таловка, Меловое, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. В настоящее время на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с побратимами из ВСУ и НГУ держат оборону", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска вклинились на территорию Украины на расстояние до пяти километров в двух областях.

Также стало известно, что украинские военные отбили город Счастье в Луганской области.

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