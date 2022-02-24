Українські військові під Краматорськом збили шостий російський літак

В ході нападу Росії українська сторона збила шостий російський літак. Ціль вразили під Краматорськом Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.
"У районі Краматорська знищено 6-й літак РФ. Слідкуйте за оновленнями", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше українські військові збили п'ять російських літаків у Луганській області. Крім того, було знищено два танки.
Також повідомлялося, що російські танкові колони намагаються прорватися до Луганської області, українська сторона нав'язала їм бої.