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Українські військові під Краматорськом збили шостий російський літак

Автор: Артем Горовенко

В ході нападу Росії українська сторона збила шостий російський літак. Ціль вразили під Краматорськом Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

"У районі Краматорська знищено 6-й літак РФ. Слідкуйте за оновленнями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські військові збили п'ять російських літаків у Луганській області. Крім того, було знищено два танки.

Також повідомлялося, що російські танкові колони намагаються прорватися до Луганської області, українська сторона нав'язала їм бої.

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КраматорськДонбасВторгнення Росії до України