UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинские военные готовы отразить возможную атаку со стороны России

Автор: Артур Родивилов

Россия сосредоточила более 90 тысяч военнослужащих в приграничных районах. Украинские военные готовы и способны отразить любую атаку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В субботу глава российской Службы внешней разведки заявил, что предположения о вторжении якобы являются "акцией Госдепа США".

Как отмечает издание, украинские военные, охраняющие границы страны, готовы к любой эскалации конфликта между двумя сторонами.

"Если произойдет атака, у нас есть средства для защиты от нее. Мы хорошо подготовлены. Мы готовимся, все лучше день ото дня, рассматриваем разные варианты. Мы можем отразить атаку без особых проблем, и мы ее не боимся", - заявил военный Александр.

Ранее в этом году Украина получила большую партию американских боеприпасов и ракет. Военнослужащие говорят, что в их распоряжении также имеются минометы и боевые беспилотники турецкого производства.

"Это плохая идея - бояться, когда кто-то приходит к вам в дом, а вы прячетесь в своем подвале. Это не сработает. Надо вставать и идти в бой. Мы боремся с тем, чтобы не позволить им прийти", - говорит еще один солдат по имени Влад, с которым поговорил корреспондент агентства.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в интервью для Military Times руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о возможном вторжении России на территорию Украины в начале 2022 года.

Между тем в СНБО отметили, что Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.

Министр обороны Украины Алексей Резников, со своей стороны, не верит в то, что РФ может победить в войне в случае вторжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ