Українські військові готові відбити можливу атаку з боку Росії

У суботу глава російської служби зовнішньої розвідки заявив, що припущення про вторгнення нібито є "акцією Держдепу США".

Як зазначає видання, українські військові, які охороняють кордони країни, готові до будь-якої ескалації конфлікту між двома сторонами.

"Якщо відбудеться атака, у нас є засоби для захисту від неї. Ми добре підготовлені. Ми готуємося, все краще з кожним днем, розглядаємо різні варіанти. Ми можемо відбити атаку без особливих проблем, і ми її не боїмося", - заявив військовий Олександр.

Раніше цього року Україна отримала велику партію американських боєприпасів і ракет. Військовослужбовці кажуть, що в їхному розпорядженні також є міномети і бойові безпілотники турецького виробництва.

"Це погана ідея - боятися, коли хтось приходить до вас в будинок, а ви ховаєтеся у своєму підвалі. Це не спрацює. Треба вставати і йти в бій. Ми боремося з тим, щоб не дозволити їм прийти", - говорить ще один солдат, на ім'я Влад, з яким поговорив кореспондент агентства.