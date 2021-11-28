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Українські військові готові відбити можливу атаку з боку Росії

Автор: Артур Родивилов

Росія зосередила понад 90 тисяч військовослужбовців у прикордонних районах. Українські військові готові і здатні відбити будь-яку атаку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

У суботу глава російської служби зовнішньої розвідки заявив, що припущення про вторгнення нібито є "акцією Держдепу США".

Як зазначає видання, українські військові, які охороняють кордони країни, готові до будь-якої ескалації конфлікту між двома сторонами.

"Якщо відбудеться атака, у нас є засоби для захисту від неї. Ми добре підготовлені. Ми готуємося, все краще з кожним днем, розглядаємо різні варіанти. Ми можемо відбити атаку без особливих проблем, і ми її не боїмося", - заявив військовий Олександр.

Раніше цього року Україна отримала велику партію американських боєприпасів і ракет. Військовослужбовці кажуть, що в їхному розпорядженні також є міномети і бойові безпілотники турецького виробництва.

"Це погана ідея - боятися, коли хтось приходить до вас в будинок, а ви ховаєтеся у своєму підвалі. Це не спрацює. Треба вставати і йти в бій. Ми боремося з тим, щоб не дозволити їм прийти", - говорить ще один солдат, на ім'я Влад, з яким поговорив кореспондент агентства.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що в інтерв'ю для Military Times керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про можливе вторгнення Росії на територію України на початку 2022 року.

Тим часом в РНБО зазначили, що Росія загострює ситуацію в регіоні, щоб мати перевагу за столом переговорів.

Міністр оборони України Олексій Резніков, зі свого боку, не вірить у те, що РФ може перемогти у війні в разі вторгнення.

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Війська РФ