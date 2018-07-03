Всі українські туристи, які застрягли в аеропорту, вилетіли з Албанії

Літак із українськими туристами вилетів пізно ввечері

Всі українські туристи, які застрягли в аеропорту албанської столиці Тирани через скасування авіарейсів, вже вилетіли. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у своєму Twitter.

"О 22:20 з Тирани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, що очікували повернення додому", - написав він.

О 22:20 з Тирани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, що очікували повернення додому. pic.twitter.com/YHoGHdv2ht — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 2, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Bravo станом на 1 липня затримала 4 авіарейси з аеропорту "Жуляни".

Так, пасажирам письмово повідомили про затримку рейсів з технічних причин. Пасажирів двох рейсів в Анталію і Батумі розселили в готелі Ramada Еncorе.

Затримано чотири рейси авіакомпанії Bravo. Це рейси в Аліканте, Тірану, Батумі, і Анталію. Три рейси 1 липня, а один з 30 червня і це рейс в Батумі.