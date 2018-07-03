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Всі українські туристи, які застрягли в аеропорту, вилетіли з Албанії

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 05:24
Фото: аеропорт "Жуляни" (iev.aero)
Фото: аеропорт "Жуляни" (iev.aero)

Літак із українськими туристами вилетів пізно ввечері

Всі українські туристи, які застрягли в аеропорту албанської столиці Тирани через скасування авіарейсів, вже вилетіли. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у своєму Twitter.

"О 22:20 з Тирани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, що очікували повернення додому", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Bravo станом на 1 липня затримала 4 авіарейси з аеропорту "Жуляни".

Так, пасажирам письмово повідомили про затримку рейсів з технічних причин. Пасажирів двох рейсів в Анталію і Батумі розселили в готелі Ramada Еncorе.

Затримано чотири рейси авіакомпанії Bravo. Це рейси в Аліканте, Тірану, Батумі, і Анталію. Три рейси 1 липня, а один з 30 червня і це рейс в Батумі.

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Теги публікації: аэропорт, туристы, Албания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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