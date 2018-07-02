Клімкін запропонував залучити до відповідальності авіаперевізників за транспортний колапс

Консули роблять все необхідне, щоб допомогти українцям, які "застрягли" в аеропортах курортних країн

Відповідальні за транспортний колапс авіакомпанії повинні понести відповідальність. Про це написав у себе в Facebook міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Компанії, які викликали туристичний колапс, повинні за це відповісти. Ретельний і всебічний аудит повинен з'ясувати, чому вони не виконують умови ліцензій і взагалі, чи здатні їх виконувати. І робити це необхідно не коли-небудь, а прямо зараз", - заявив Клімкін.

Міністр підкреслив, що консули роблять все необхідне, щоб допомогти українцям, які через несумлінність авіаперевізників і туроператорів потрапили в пастку в аеропортах Тунісу, Єгипту, Туреччини, Албанії та інших курортних країн.

Наші консули роблять усе, що в їхніх силах, аби допомогти сотням співвітчизників, які через недобросовісність... Опубліковано Pavlo Klimkin Понеділок, 2 липня 2018 р.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в останні кілька днів український туристичний ринок переживає серйозну кризу, перші ознаки якого стали відзначатися ще два місяці тому. По суті, свого піку вона досягла в минулу середу, 27 червня, коли авіакомпанія Bravo скасувала виконання п'яти чартерних рейсів, якими повинні були перевезти туристів, з України в Туніс і назад.