ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинские теннисистки сестры Киченок остановились в шаге от полуфинала на Олимпиаде-2020

Новина українською →
Среда 28 июля 2021 08:45
Украинские теннисистки сестры Киченок остановились в шаге от полуфинала на Олимпиаде-2020 Фото: Людмила и Надежда Киченок (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Украинки Людмила и Надежда Киченок остановились в шаге от полуфинала парного турнира Олимпийских игр в Токио. На пути к наградам спортсменки уступили россиянкам Веронике Кудерметовой и Елене Весниной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

Счет встречи – 2:6, 1:6. Таким образом, выступление украинок Киченок на Олимпийских играх завершено.

В 1/8 финала теннисистки одолели итальянскую пару Сару Эррани и Жасмин Паолини.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в полуфинал на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Олимпиада 2020
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Итоги дня
Итоги дня
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед
Дебютные виды спорта
Дебютные виды спорта