Украинские теннисистки сестры Киченок остановились в шаге от полуфинала на Олимпиаде-2020
Фото: Людмила и Надежда Киченок (facebook.com/olympicua)
Украинки Людмила и Надежда Киченок остановились в шаге от полуфинала парного турнира Олимпийских игр в Токио. На пути к наградам спортсменки уступили россиянкам Веронике Кудерметовой и Елене Весниной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.
Счет встречи – 2:6, 1:6. Таким образом, выступление украинок Киченок на Олимпийских играх завершено.
В 1/8 финала теннисистки одолели итальянскую пару Сару Эррани и Жасмин Паолини.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в полуфинал на Олимпийских играх-2020 в Токио.