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Українські тенісистки сестри Кіченок зупинилися за крок до півфіналу на Олімпіаді-2020

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Середа 28 липня 2021 08:45
Українські тенісистки сестри Кіченок зупинилися за крок до півфіналу на Олімпіаді-2020 Фото: Людмила та Надія Кіченок (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Українки Людмила та Надія Кіченок зупинилися за крок до півфіналу парного турніру Олімпійських ігор в Токіо. На шляху до нагород спортсменки поступилися росіянкам Вероніці Кудерметовій та Олені Весніній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

Рахунок зустрічі – 2:6, 1:6. Таким чином, виступ українок Кіченок на Олімпійських іграх завершено.

В 1/8 фіналу тенісистки здолали італійську пару Сару Еррані та Жасмін Паоліні.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до півфіналу на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

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