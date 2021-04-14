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Украинские спортсмены уже завоевали 104 лицензии для участия в Олимпийских играх в Токио

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 20:49
Украинские спортсмены уже завоевали 104 лицензии для участия в Олимпийских играх в Токио Фото: у украинцев уже 104 лицензии для участия в Олимпийских играх-2021 (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Украинские спортсмены завоевали уже 104 лицензии для участия в соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Лицензионный отбор во многих видах спорта еще продолжается и завершится в начале июля.

Об этом информирует пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В настоящее время известно, что украинцы примут участие в соревнованиях по академической гребле, боксу, спортивной борьбе, гребле на байдарках и каноэ, гребном слаломе, велоспорте (трек, шоссе), художественной гимнастике, спортивной гимнастике, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, стендовой стрельбе, прыжках в воду, фехтовании

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Сегодня в столице Японии начали обратный отсчет 100 дней до старта соревнований.

Напомним, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, будут прививать китайской вакциной CoronaVac против коронавируса производства Sinovac Biotech.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпийских игр в Токио планируют подготовить 300 гостиничных номеров для спортсменов с положительным тестом на коронавирус.

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