Украинские спортсмены уже завоевали 104 лицензии для участия в Олимпийских играх в Токио

Украинские спортсмены завоевали уже 104 лицензии для участия в соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Лицензионный отбор во многих видах спорта еще продолжается и завершится в начале июля.

В настоящее время известно, что украинцы примут участие в соревнованиях по академической гребле, боксу, спортивной борьбе, гребле на байдарках и каноэ, гребном слаломе, велоспорте (трек, шоссе), художественной гимнастике, спортивной гимнастике, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, стендовой стрельбе, прыжках в воду, фехтовании

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Сегодня в столице Японии начали обратный отсчет 100 дней до старта соревнований.