Українські спортсмени вже вибороли 104 ліцензії для участі в Олімпійських іграх в Токіо

Українські спортсмени вибороли вже 104 ліцензії для участі в змаганнях на Олімпійських іграх в Токіо. Ліцензійний відбір в багатьох видах спорту ще триває й завершиться на початку липня.

Наразі відомо, що українці братимуть участь у змаганнях з академічного веслування, боксу, спортивної боротьби, веслування на байдарках і каное, веслувальному слаломі, велоспорті (трек, шосе), художній гімнастиці, спортивній гімнастиці, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрільбі стендовій, стрибках у воду, фехтуванні.

Олімпіада відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня. Сьогодні в столиці Японії розпочали зворотній відлік у 100 днів до старту змагань.