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Українські спортсмени вже вибороли 104 ліцензії для участі в Олімпійських іграх в Токіо

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 20:49
Українські спортсмени вже вибороли 104 ліцензії для участі в Олімпійських іграх в Токіо Фото: в українців вже 104 ліцензії для участі в Олімпійських іграх-2021 (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Українські спортсмени вибороли вже 104 ліцензії для участі в змаганнях на Олімпійських іграх в Токіо. Ліцензійний відбір в багатьох видах спорту ще триває й завершиться на початку липня.

Про це інформує прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Наразі відомо, що українці братимуть участь у змаганнях з академічного веслування, боксу, спортивної боротьби, веслування на байдарках і каное, веслувальному слаломі, велоспорті (трек, шосе), художній гімнастиці, спортивній гімнастиці, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрільбі стендовій, стрибках у воду, фехтуванні.

Олімпіада відбудеться в Токіо з 23 липня по 8 серпня. Сьогодні в столиці Японії розпочали зворотній відлік у 100 днів до старту змагань.

Нагадаємо, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, будуть щепити китайською вакциною CoronaVac проти коронавіруса виробництва Sinovac Biotech.

Раніше повідомлялося, що організатори Олімпійських ігор в Токіо планують підготувати 300 готельних номерів для спортсменів з позитивним тестом на коронавірус.

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