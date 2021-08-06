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Українські спортсмени в Токіо вже здобули більше медалей, ніж на Олімпіаді-2016

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П'ятниця 06 серпня 2021 13:58
Українські спортсмени в Токіо вже здобули більше медалей, ніж на Олімпіаді-2016 Фото: олімпійський чемпіон Жан Беленюк (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Українські спортмени покращили результат попередньої Олімпіади за загальною кількістю медалей. В Токіо вже здобули 13 олімпійських нагород, тоді як в Ріо-де Жанейро в 2016 році їх було 11.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства молоді та спорту України.

На сьогодні у скарбничці України налічується 13 медалей: 1 - "золото", 3 - "срібла", 9 бронзових нагород.

Для порівняння, на Олімпійських іграх у Ріо-2016 було здобуто 11 медалей, з яких - 2 "золота", 5 срібних медалей, 4 "бронзи".

Останній день змагань у Токіо-2020 - 8 серпня.

За виграні призові місця і медалі на ХХХІІ Олімпійських іграх, українські спортсмени цьогоріч отримають від держави грошову винагороду: за олімпійське "золото" - 125 тисяч доларів, за "срібло" - 80 тисяч доларів, за "бронзу" - 55 тисяч доларів.

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