Украинские разработчики игр сохраняют прагматичность и надежду, - Polygon

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Polygon .

Vostok Games

Директор по развитию бизнеса киевской Vostok Games Олег Яворский отмечает, что текущая ситуация на границе Украины с Россией продолжает быть напряженной впоследствии множества провокаций за последние несколько дней. Впрочем, не стоит забывать, что наша страна пребывает в состоянии агрессии со стороны России еще с 2014 года.

"Мы не должны забывать, что Украина находится в состоянии агрессии со стороны России с 2014 года, и более 14 000 человек погибли за это время. Так что, к сожалению, мы уже привыкли жить в этом состоянии опасности", - отмели Яворский.

В то же время, Яворский добавил, что его команда уже составила план возможного переезда, а многие другие компании с разработки игр просчитывают аналогичные действия.

Red Beat

Ведущий гейм-дизайнер Red Beat Ярослав Сингаевский отметил, что его команда работает в обычном режиме. За его словами, в Киеве продолжается повседневная жизнь, однако в тени того, что может произойти.

"Пока никто не строит никаких долгосрочных планов. Честно говоря, иногда все становится сюрреалистичным. И мы учимся больше ценить обычные обыденные вещи. Ситуация вообще напоминает мне 2014 год. Очень много неясностей, слухов и фейков", - добавил Сингаевский.

Как отметил гейм-дизайнер компании, различие состоит лишь в том, что армия Украины за эти годы стала гораздо сильнее и подготовленной, а поддержка Запада сыграла немаловажную роль в последние недели.

4A Games

Владелец компании Андрей Прохоров сохраняет воинственный оптимизм. Он верит, что все будет хорошо, поскольку наша страна готова ко всем развитиям сценария.

"Наша армия готова, нация готова, и если больной старик вторгнется, его выгонят. Особенно с помощью множества опасных игрушек, которые мы получили из США и других западных стран. Наши джавелины, стингеры - смазаны, подготовлены и ждут металлической пищи", - отметил Прохоров.

В то же время, Прохоров добавил, что победа всегда на стороне хороших парней.