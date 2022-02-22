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Bethesda официально закрывает лаунчер для компьютеров

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Вторник 22 февраля 2022 18:36
Bethesda официально закрывает лаунчер для компьютеров Фото: Bethesda официально закрывает лаунчер для компьютеров (twitter.com/bethesda)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Bethesda.net заявила о прекращении поддержки своего лаунчера. Впрочем, все игры, дополнения и загружаемый контент можно будет перенести на площадку Valve.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Bethesda.

Более того, разрешено перенести и виртуальную валюту, а также сохранения. Для некоторых игр будет доступен автоматический трансфер, однако другие же - придется переносить вручную.

Пресс-служба сообщает, что у пользователей сохранится список друзей, а подробные руководства касаемо миграции будут доступны уже в апреле.

Стоит отметить, что переносить разрешено исключительно в Steam.

Bethesda окончательно прекратит поддержку лаунчера в начале мая 2022 года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что будет с играми Activision Blizzard после сделки с Microsoft.

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