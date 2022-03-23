Украинские ПВО сбили еще два российских самолета в Харьковской области

Фото: в Харьковской области сбили еще два российских самолета (facebook com aviacionmilitar am)

Сегодня, 23 марта, украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два российских самолетов. Цели были поражены в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".

"Юго-восточный регион Харьковской области становится второй Чернобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички оккупантов, которые несли смерть мирным городам", - говорится в сообщении.