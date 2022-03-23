Украинские ПВО сбили еще два российских самолета в Харьковской области
Сегодня, 23 марта, украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два российских самолетов. Цели были поражены в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".
"Юго-восточный регион Харьковской области становится второй Чернобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички оккупантов, которые несли смерть мирным городам", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 23 марта, по украинским данным, Российская Федерация потеряла более сотни боевых самолетов.
Только за минувшие сутки Вооруженные силы Украины сбили шесть самолетов.
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