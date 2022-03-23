Українські ППО збили ще два російські літаки в Харківській області

Фото: у Харківській області збили ще два російські літаки (facebook com aviacionmilitar am)

Сьогодні, 23 березня, українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили ще два російські літаки. Цілі були вражені в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Схід".

"Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних сил вже традиційно день у день на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні вранці воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, які несли смерть мирним містам", - йдеться в повідомленні.